Lino ha tagliato le treccine blu ed è potuto andare a scuola. Scampia a Napoli come un romanzo Scampia. Lino, 12 anni, varca il cancello di scuola con la sue treccine blu cobalto in testa. Con lui la mamma e la nonna che discutono animatamente con la dirigente per consentire al ragazzo di entrare nonostante quel look vietato dal regolamento. Poi il 12 enne decide di parlare con la preside e tagliare le treccine.