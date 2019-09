Un lungo e intenso pomeriggio di sensazioni strane, speciali, particolari, quasi emozioni, è stato quello di venerdi 27 sett 2019,offerto dall’Archeoclub di Massa Lubrense. Una scenografia semplice ma di grande impatto, due colonne a rocchi con mezzo capitello, una altare e la riproduzione del pannello marmoreo dell’offertorio alla Dea Diana, tutto in polistirolo, a cui ognuno andava a tocchettare per capire se erano vere o di plastica. Con la luce del tramonto e con quella artificiale elettrica variavano continuamente. Questa scenografia ha fatto da fondale alle letture di Stazio organizzate e introdotte da Domenico Palumbo, con presenti in costume romano Pollio Felice e Consorte, una danzatrice a dir poco spettacolare. Prima ancora Francesca Maresca si è esibita con l’omaggio a Lucio Dalla cantando Caruso e ancor prima l’illustrazione da parte di Stefano Ruocco della villa romana con il supporto del video realizzato da Fabrizio Acone con drone dall’alto. Premiazione dei ragazzi che nel periodo estivo hanno fatto un percorso artistico archeologico con le docenti Rosaria della Rosa e altra. Ma le immagini video e le foto realizzate dagli inviati di Positanonews raccontano ancor meglio di qualsiasi parola quelle sensazioni di cui parlavo.