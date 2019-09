Le giovani favolose del Filangieri in mostra a Napoli

Dal 19 settembre 2019 al Filangieri, Museo di Napoli, sarà possibile visitare la mostra “Le Donne del Filangieri” dedicata ai capolavori dedicati alle donne della collezione del Museo. Madri e muse, creature angeliche e seduttrici crudeli, ora eteree ora assorte dietro i loro volti enigmatici.

Un intrigante percorso di immagini di donne dal Seicento all’Ottocento con il ritratto di Lady Godden, un rarissimo dipinto del pittore inglese Godfrey Kneller non presente in nessuna collezione italiana, una immancabile e sensuale Venere e Amore di Francois Boucher, proseguendo con un bellissimo ritratto di Vittoria della Rovere di scuola marchigiana e un dipinto di dama con scatola dei nei di Giuseppe Bonito, solo per citarne alcuni, ma anche il meraviglioso ed erotico busto di Victa realizzata dallo scultore Francesco Jerace e poi tanti stupendi inediti tutti da scoprire con le donne sempre protagoniste.

info: www.filangierimuseo.it