«Lavoriamo insieme per prevenire il suicidio». Da Todigliano verso Positano il post virale di Peppe Coppola Photo 105 . Grande fotografo di Piano di Sorrento, attivista volontario della protezione civile, punto di riferimento in Penisola Sorrentina, Peppe Coppola ha vissuto da vicino questa problematica e ci mette il cuore e l’anima. Noi di Positanonews non possiamo che ringraziarlo per la sua generosità e continua disponibilità per tutti. E speriamo che questo post oltre che virale dia anche forza, fede e speranza a chi ne ha bisogno.

Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che si celebra il 10 settembre con lo slogan «Lavoriamo insieme per prevenire il suicidio».