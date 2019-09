Latina. Progetto per un futuro possibile per “La Casa della Carrozze”.

UN FUTURO PER LA CASA DELLE CARROZZE – LATINA

Progetto per la realizzazione di un Centro internazionale per le arti visive, le opere seriali e la grafica d’arte, da attuarsi nella struttura deposito delle carrozze ubicata nel giardino dell’ex Opera Nazionale Combattenti in piazza del Quadrato a Latina.

L’Associazione culturale Casa Arte Scuola Civica di Musica, in collaborazione con l’istituto Comprensivo “Emma Castelnuovo” di Latina e il Liceo Scientifico G. B. Grassi di Latina, ha elaborato un progetto per il restauro e il riutilizzo di una struttura di “fondazione” progettata dall’architetto Oriolo Frezzotti.

L’edificio, retrostante il corpo principale dell’O.N.C. aveva la funzione di casa del custode, deposito delle carrozze e scuderia per i cavalli che servivano per gli spostamenti per il controllo e la supervisione dei poderi e delle opere realizzate nel territorio bonificato dall’ente.

L’idea è quella di creare un centro per le arti visive che abbia contatti con artisti locali, nazionali e internazionali e con strutture simili in Italia e nel mondo.

Il progetto, suddiviso in varie fasi, prevede in primo luogo la sensibilizzazione della città di Latina attraverso una serie di manifestazioni ed esposizioni che, nel contempo, possono anche fungere da trampolino di lancio dell’idea a livello internazionale.

Perché il disegno possa essere veramente a misura dell’intera città, si ritiene fondamentale il coinvolgimento di persone e associazioni portatrici di conoscenza artistica e imprenditoriale secondo una visione di economia sostenibile ed etica.

Il rilievo architettonico e una prima ipotesi di utilizzazione del giardino e degli edifici in formato digitale sono nell’archivio dei lavori del Liceo Grassi.

Dal rilievo redatto utilizzando documenti ed immagini disponibili, è evidente una vasta superficie con giardini e ampie costruzioni da destinare a spaziosi laboratori.

Per una sintetica descrizione delle finalità che hanno guidato il progetto si citano i punti di maggior significato:

1 Stamperie d’arte calcografica, serigrafica e digitale

Allestimento di un laboratorio per la stampa d’arte che abbia come obiettivo la produzione di opere realizzate manualmente con le antiche tecniche a stampa. Si prevede la collaborazione sia con artisti affermati che con artisti emergenti. Le opere, stampate in numero limitato, potrebbero essere poste in vendita per sostenere i costi delle attività della struttura.

2 Spazi espositivi polivalenti.

Alcune strutture possono essere utilizzate per mostre temporanee, periodiche, manifestazioni, scambi nazionali e internazionali ed esposizioni del materiale in possesso del Centro.

3 Museo delle opere a stampa.

Il fondo museale sarà formato da opere uniche (dipinti, disegni, acquerelli, sculture, ceramiche) e da opere seriali (incisioni, litografie, xilografie, fotografie e arte digitale), prodotte o stampate all’interno dei vari laboratori, donate da artisti, collezionisti ed eredi. In questo modo è facile prevedere che Latina potrebbe realizzare in dieci anni un fondo di circa 10.000 opere.

4 Archivio, centro di documentazione e biblioteca.

a Casa delle Carrozze non sarà solamente un centro laboratoriale ed espositivo, ma anche uno spazio di documentazione e di consultazione dove sono raccolti libri, documenti, carteggi sulle arti visive e sulla storia artistica del territorio.

5 Centro di residenza per artisti, critici e storici dell’arte

Il progetto prevede di creare una struttura abitativa per ospitare gli artisti che provengono da fuori territorio coinvolti in progetti nei laboratori e nelle esposizioni della Casa delle Carrozze o in altre strutture della città.

6 Associazione ‘Amici della Casa delle Carrozze’.

Un’associazione formata da persone sensibili al progetto che, in cambio di un’opera d’arte all’anno, contribuiscano con una quota associativa annua al mantenimento della struttura.

7 Centro di formazione.

Verranno fatti periodicamente dei corsi di formazione per animatori e per docenti, in modo da preparare giovani o persone interessate all’attività didattica, all’attività di laboratorio, e agli aspetti storico-artistici della stampa e dell’arte più in generale. Nel laboratorio verrà curata la formazione del personale e degli stampatori.

8 Laboratori di falegnameria, meccanica e restauro.

Verranno attivati dei laboratori di supporto alle attività espositive e tecniche della Casa delle Carrozze.