L\'amato Mulino Bianco arriva a Napoli a Piazza Dante. Baiocchi, cornetti e nastrine: si accontentano tutti i gusti

Il famoso Mulino Bianco è arrivato a Napoli, a Piazza Dante: una vasta struttura di legno, curata nei minimi particolari e arricchita di innumerevoli prodotti dello storico brand. La piazza si è così trasformata in un ingresso perfetto per iniziare un piacevole viaggio interattivo proiettato al mondo dell’alimentazione. Adulti e bambini sono guidati da esperti nel campo della nutrizione e entrano a far parte della grande famiglia del Mulino Bianco. Una volta entrati, si è circondati da grandi display touch screen, ognuno relativo ad un aspetto della catena alimentare: come nascono i prodotti, quali ingredienti vengono utilizzati, quali sono le tempistiche di lavorazione… Un vero e proprio percorso istruttivo e allo stesso tempo decisamente coinvolgente, dove si esplorano tutte le aree tematiche e la realtà del fantastico mondo del Mulino, che da sempre è presente sulle nostre tavole, promuovendo uno stile di vita sano, consapevole e responsabile nel rispetto dell’ambiente e della natura.