LALTROCALCIO A NOCERA SONTRI TRA ULTRAS

Scontri tra tifosi a Nocera Inferiore (Salerno) prima del fischio d’inizio di Nocerina-Foggia, sfida valida per il terzo turno del campionato di serie D, girone H. Tutto è avvenuto intorno alle 14,30 quando la carovana di bus e pullmini proveniente dalla Puglia, con a bordo i 300 sostenitori foggiani, è arrivata nell’area antistante lo stadio San Francesco. Ad accendere la miccia, secondo una prima ricostruzione, è stata una sassaiola all’indirizzo dei mezzi che trasportavano gli ultras pugliesi, in seguito alla quale le due tifoserie sono entrate in contatto.