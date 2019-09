La terra trema nel Cilento, scossa di magnitudo 4.3 della scala Richter con epicentro ad Orria

Alle 21.55 di oggi la terra ha tremato nel Cilento. I sismografi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia nel salernitano hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 della scala Richter con epicentro nel comune di Orria. L’onda è stata fortunatamente attutita dalla grande profondità essendosi sprigionata a 325 chilometri ma il sisma è stato comunque avvertito chiaramente dalla popolazione ed in molti sono scesi in strada lasciando le proprie abitazioni. Tante le telefonate ai Vigili del Fuoco immediatamente al lavoro per controlli di routine. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose