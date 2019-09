La schermitrice Elisa Di Francisca ha scelto Ischia per dire Sì al suo Ivan, domani le nozze

Ischia. La schermitrice Elisa Di Francisca, campionessa europea in carica nel fioretto, ha scelto l’isola verde per il suo giorno più bello e domani, nella Chiesa del Soccorso di Forio, pronuncerà il suo Sì sposando il compagno Ivan. A fare da paggetto il figlio della coppia, il piccolo Ettore. E’ proprio lei ad annunciarlo con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram che la ritrae ad Ischia con il compagno ed il figlioletto e le sue parole lasciano trapelare la gioia per questo momento tanto atteso: “Eccoci qui ad Ischia finalmente. Io ed Ettore ne approfittiamo per farci un po’ di coccole prima del grande giorno”. Dopo il rito religioso aperitivo nel piazzale del Soccorso e poi cena a base di pesce al “Negombo”, nella baia di San Montano. La scelta della schermitrice di celebrare le nozze ad Ischia è dettata dal suo grande amore per questo posto stupendo scoperto grazie al futuro marito che ha casa proprio sull’isola verde.