La “Samara challenge” arriva anche in Costiera Amalfitana: tutto quello che c’è da sapere

Una challenge, ovvero una sfida, che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta Italia e che ora è arrivata anche in Costiera Amalfitana. Ovviamente stiamo parlando della “Samara Challenge”, la quale è esplosa nel Belpaese questa estate: episodi a Roma, Messina, Catanzaro, Milano, Cagliari, Catania, Napoli e anche in Costiera Amalfitana, come anticipato dalla nostra redazione.

Ma in cosa consisterebbe? Lo scherzo consiste nel vestirsi di bianco, indossare una parrucca con lunghi capelli lisci e neri, coprendo il volto e aggirarsi barcollando, solitamente di notte, tra le vie della città in compagnia di un complice pronto a riprendere il tutto.

Si tratta di interpretare un personaggio ormai molto noto di un film horror, ovvero The Ring. Samara, è la protagonista della pellicola. La sfida sta facendo parlare di sé tantissimo perché ha provocato non molti tumulti: lo scherzo, infatti, è spesso degenerato in risse e percosse. Ad esempio, a Roma “Samara” è stata inseguita e picchiata. A Torre del Greco, questa girava per le strade della città armata di un grosso coltello.

A Barcellona pozzo di Gotto, un anziano è stato colpito da malore in seguito all’incontro. Insomma, uno scherzo che tanto scherzo non è e che è arrivato nei territori della Divina. Suggeriamo di non lasciarsi prendere dal panico e di mantenere la calma, nella speranza che anche questa stupida tendenza web venga dimenticata.