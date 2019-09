La Salernitana stasera e’ di scena al “Picchi” di Livorno per continuare a sognare

LIVORNO-SALERNITANA PROBABILI FORMAZIONI (Stadio Picchi, ore 21)

LIVORNO (3-4-3): Zima; Boben, Di Gennaro, Bogdan; Del Prato, Luci, Agazzi, Porcino; Marras, Raicevic, Marsura. A disp. Ricci, Gasbarro, Braken, Stoian, Murilo, Morelli, Gonnelli, Morganella, Mazzeo, D’Angelo, Plizzari. All. Breda

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Odjer, Di Tacchio, Firenze, Lopez; Djuric, Giannetti. A disp. Vannucchi, Cerci, Gondo, Kalombo, Maistro, Pinto, Dziczek. All. Ventura

ARBITRO: Davide Ghersini di Genova (Rossi/Schirru). IV uomo: Giuseppe Collu di Cagliari

L’ultima fatica di un tour de force che poteva sfiancare la Salernitana, ma che invece ha regalato certezze e consapevolezze alla squadra di Ventura. Tre partite in sette giorni, nelle prime due i granata hanno raccolto 4 punti e nella partita del pareggio le indicazioni migliori per il tecnico ligure che adesso cerca lo storico tre su tre in trasferta, impresa mai riuscita al cavalluccio nel corso della sua storia. Alle ore 21 la Salernitana scende in campo al Picchi di Livorno per affrontare l’amico Breda con l’obiettivo di vincere e rimanere agganciato al treno delle grandi del campionato.

Tour de force si diceva, non per i numerosi impegni ma perché a giocare per cause di forza maggiore sono sempre gli stessi. Anche per questa partita sono quasi più gli infortunati che i disponibili, l’infermeria è piena e non è possibile fare rotazioni. Rispetto alla gara con il Chievo di mercoledì quindi, ci saranno due cambi. Il primo è il solito: via Maistro, dentro Firenze, l’unico ballottaggio possibile per Ventura dall’inizio del campionato. L’altra novità è rappresentata dall’esordio dal primo minuto di Walter Lopez che sull’out mancino sostituirà lo squalificato Kiyine. Per gli altri nove, scelte obbligate e confermate. Davanti a Micai giocano Karo, Migliorini e Jaroszynski, sull’out destro Cicerelli non è al meglio ma stringe i denti. Con Di Tacchio c’è Odjer, in attacco spazio alla coppia Giannetti-Djuric: anche il bosniaco costretto agli straordinari.

Il Livorno di Breda con quattro punti è quintultima, la vittoria serve come il pane agli amaranto. L’ex capitano della Salernitana sceglie il 3-4-3: Zima in porta, Boben, Di Gennaro e Bogdan sono i difensori. La cerniera di centrocampo è formata da Agazzi e Luci, sugli esterni Del Prato e Porcino. La punta è Raicevic, le ali sono Marras e Marsura. In panchina Mazzeo.