La Prefettura di Salerno ha attivato un tavolo tecnico dopo l’incendio di oggi ad Avellino, monitoraggio dell’Arpac

A seguito dell’incendio sviluppatosi questa mattina nella zona industriale di Avellino, la Prefettura di Salerno ha attivato un tavolo tecnico con la partecipazione di rappresentanti dei Vigili del Fuoco e dell’Arma dei Carabinieri per i possibili riflessi che tale incendio potrebbe avere sul territorio. Al riguardo l’Arpac ha rappresentato che la pericolosità della nube sprigionatasi dall’incendio si diluisce dopo 2 km dalla zona in cui si è verificato l’evento. Nonostante ciò l’Arpac, con tutti gli altri enti preposti, sta costantemente monitorando l’evoluzione della situazione per gli eventuali provvedimenti che dovesse essere necessario adottare.