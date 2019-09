La pioggia rende scivoloso l’asfalto sulla Provinciale 1 Ravello-Chiunzi, due auto finiscono in testacoda

La Strada Provinciale 1 Ravello-Chiunzi è spesso teatro di incidenti a causa delle pessime condizioni in cui versa tra buche ed asfalto che andrebbe sicuramente rifatto. Con l’arrivo delle piogge la situazione peggiora notevolmente perché il fondo stradale diventa immediatamente scivoloso e pericoloso per la presenza di pietrame che diminuiscono la tenuta di strada dei mezzi. E verso le 15.30 di oggi, infatti, complice la pioggia, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. I mezzi, in prossimità di una curva al chilometro 4, sono finiti in testacoda perdendo l’aderenza al terreno. Un’autovettura è finita in una cunetta andando ad impattare contro il costone roccioso mentre l’altra è rimasta sulla carreggiata. Non sembra che i conducenti abbiano riportato conseguenze serie, ma ovviamente si sono registrati disagi e rallentamenti nella circolazione.