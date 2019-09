Ciro Longobardi è uno grande chef originario di Gragnano. Ha nel suo bagaglio tantissime esperienze in ristoranti di lusso sia all’estero che in Italia che lo hanno fatto crescere professionalmente fino ad arrivare ad aprire un ristorante tutto suo, il “Nazzarè” a Sant’Agnello. E’ stato chef anche presso il ristorante “Don Alfonso” a Sant’Agata ed a “Le Terrazze” a Positano. E lo chef Longobardi ha dichiarato di conservare un bellissimo ricordo di Positano e della famiglia Russo, riconoscendo che la cittadina della costiera amalfitana è a suo avviso un posto meraviglioso. Ha sottolineato l’importanza dell’esperienza professionale vissuta a Positano ed a Sant’Agata per poi approdare a Villa Crawford a Sant’Agnello. Ed ora ha cominciato questa avventura tutta sua, affiancato da un valido staff composto da ragazzi della Penisola Sorrentina in una struttura unica e bellissima, un convento nel Rione Cappuccini con un panorama mozzafiato. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della cucina di qualità che viene offerta a prezzi abbordabili.

