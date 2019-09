La bimba dell’11 settembre: “Ho avuto un padre-eroe, ma non l’ho mai conosciuto”

Parla Robyn Hygley, nata sette settimane dopo l’attentato alle Torri Gemelle.

NEW YORK – “Sono nata il 3 novembre 2001: sette settimane dopo l’orrore dell’11 settembre che portò via mio padre Robert. Mi chiamo Robyn, in suo onore e ho sempre saputo di essere diversa: fin da piccolissima. A causa di quel che è successo, la gente pensa di sapere chi sono. Ma pochi capiscono davvero: mia sorella. E gli altri figli di quella tragedia. La mia migliore amica è una di loro”. Li chiamano Children of 9/11, i bambini dell’11 settembre,…

la repubblica