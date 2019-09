La bellezza e l’artigianalità positanese conquista il mondo, incantano le opere di Sosò in una vetrina sull’isola di Maui alle Hawaii

La bellezza di Positano e l’arte della ceramica dei più grandi maestri della città della costiera amalfitana varca i confini del territorio per raggiungere posti lontani e portare in alto il nome di Positano nel mondo. E’ quanto testimoniato da Giuseppe Guarracino che, sull’isola di Maui alle Hawaii in compagnia della moglie, ha riconosciuto in una vetrina degli oggetti che parlavano del sole e del mare positanesi. Si tratta di alcune opere di Sosò, dalla bellezza indiscutibile. Sosò è una delle tante botteghe di ceramica positanesi ma si differenzia dalle altre per una ricercatezza ed uno stile inconfondibile. Scendendo da Viale Pasitea le sue creazioni, esposte all’esterno della sua bottega, saltano subito agli occhi per raffinatezza e pregio. Ed è proprio quello che ha scritto Guarracino in un post sulla pagina dell’artista positanese: “Oggi mia moglie ed io abbiamo visto i tuoi lavori sull’isola di Maui alle Hawaii. Abbiamo riconosciuto subito lo stile, quindi abbiamo visto il tuo nome in fondo. Ci ha fatto sorridere e ricordare il nostro tempo a Positano”. Una bellissima soddisf