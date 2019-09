LA VIGILIA DEL MATCH

Quello contro la Juventus, per il Brescia è molto più di un big match: lo stadio “Rigamonti” infatti sarà soldout non solo perché arrivano i campioni d’Italia, ma anche perché è la serata del debutto di Mario Balotelli. Giocherà dal primo minuto? “Voglio rifletterci fino alla fine, fino all’ultimo minuto: devo mettere tutto sulla bilancia e capire cosa guadagniamo e cosa perdiamo con o senza Mario”. L’allenatore Eugenio Corini non si sbilancia circa le modalità d’impiego (ma la sensazione è che lo lancerà da subito in coppia con Donnarumma) della sua punta di diamante che rientra dopo 4 turni di squalifica portati in eredità dall’esperienza in Francia: “Purtroppo per via di quelle stupide giornate di squalifica – dice Balotelli in un’intervista a Dazn -, sono rimasto fermo fino ad ora: il campo mi è mancato e per questo rientro sono tranquillo e anche un po’ ansioso”. E cresce l’attesa per l’esordio. “In Mario – aggiunge Corini – vedo la voglia di dare e fare un qualcosa di diverso. Ha la giusta propensione e io quotidianamente lo stimolo a dare sempre qualcosa in più: sono sicuro che dentro ha molto di inespresso. Fare fatica è un atto nobile e questa fatica lui se la ritroverà come valore aggiunto. Deve fare qualcosa per la squadra, anche la squadra dovrà farlo per lui: ci si deve andare incontro”.

CR7 si blocca, a Brescia attacco nuovo – Per trasformare la sua Juventus da progetto a realtà, Maurizio Sarri ha bisogno di continuità. Un fattore di crescita molto importante, ma non a ogni costo: con Ronaldo alle prese con “un leggero affaticamento muscolare” alla vigilia della trasferta di Brescia, la cautela è d’obbligo. “Avere continuità è importante in questo momento – conferma l’allenatore bianconero -, ma ci sono altre valutazioni importanti da fare. Inutile andare a cercare infortuni adesso”. Il campione portoghese non è stato convocato e resterà quindi a Torino, in vista della Spal e del Bayer Leverkusen. Discorso diverso per Higuain, che sarà a disposizione dopo la brutta botta al naso contro il Verona: “Non ha nessuna frattura, ha solo avuto difficoltà a respirare per via del tampone applicato sabato”. Il ‘Pipita’ dovrebbe partire dalla panchina, salvo sorprese all’ultimo minuto che il Sarri bianconero ha imparato a regalare stravolgendo le convinzioni del passato: al Rigamonti l’attacco sarà l’inedito tridente formato da Dybala, apparso in crescita, affiancato da Cuadrado e Bernardeschi. Senza Ronaldo potrà fermarsi un giro anche Matuidi, l’equilibratore in grado di leggere i movimenti del portoghese: “In questa fase è diventato importantissimo per noi per motivi tattici”. Meglio preservarlo per il ciclo decisivo per l’Europa e per l’Italia: prima il Bayer, quindi l’Inter di Conte.

Probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): 1 Joronen, 2 Sabelli, 15 Cistana, 14 Chancellor, 26 Martellla; 25 Bisoli, 4 Tonali, 27 Dessena; 28 Romulo; 45 Balotelli, 9 Donnarumma. (22 Alfonso, 5 Gastaldello, 3 Mateju, 8 Zmrhal, 21 Matri, 23 Morosini, 29 Semprini, 32 Tremolada). All.: Corini. Squalificati: nessuno Indisponibili: Magnani, Ndoj, Torregrossa, Viviani Diffidati: nessuno

Juventus (4-3-3): 1 Szczesny, 13 Danilo, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 5 Pjanic, 25 Rabiot, 16 Cuadrado, 21 Higuain, 33 Bernardeschi. (77 Buffon, 31 Pinsoglio, 8 Ramsey, 10 Dybala, 14 Matuidi, 23 Emre Can, 24 Rugani, 28 Demiral, 30 Bentancur). All.: Sarri. Diffidati: nessuno. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Pjaca, Perin, Chiellini, De Sciglio, Douglas Costa, Ronaldo. Arbitro: Pasqua di Tivoli Quote Snai: 7,00 4,50 1,45.