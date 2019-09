Juve Stabia perde in casa col Cittadella. Fischi e squadra in ritiro con Caserta

Un inizio nero questo della serie B per la squadra di Castellammare di Stabia . Fischi , fondo classifica e squadra in ritiro con la fiducia a Caserta data ancora dalla dirigenza come riporta Stabiachannel. Cittadella in trasferta batte la Juve Stabia 0-1. Altra sconfitta tra le contestazioni dei tifosi che speravano in una ripresa che non c’e’ stata. Massimo risultato, minimo sforzo con un primo tempo che aveva promesso di più e un finale tra i fischi. Juve Stabia – Cittadella, pomeridiana al Menti, primo tempo finisce sullo 0-0. Fa Melina la squadra veneta, tanti errori d’impostazione per la Juve Stabia. Gol di Diaw cambia il risultato al 65’. Delusi i tifosi lasciano gli spalti per gioco frammentato e licenzioso. 88’ potenziale occasione fermata dal guardalinee che fischia presunto fuorigioco. Nessun tiro in porta per la Juve Stabia che perde in casa contro il Cittadella 0-1. Caserta convoca i 28 per La Rosa gialloblé che affronta il Cittadella al Romeo Menti. Arbitra il signor Federico Dionisi la 6^ giornata BKT che vede le vespe in disperato bisogno di punti contro i veneti vicinissimi alla serie A nella precedente stagione calcistica. 6’ avanti il Cittadella, Iori batte una punizione per Adorni che manda fuori alto di testa. Segue un’ azione gialloblé, Bifulco tira dalla media distanza ma trova pronto Paleari. 10’ Bussaglia in area di rigore calcia ma finisce a lato. 13’ Russo esce e difende di pugno l’azione veneta partita da un cross dalla trequarti. Giallo per Diaw, il numero 9 ferma Del Sole in ripartenza. 21’ cross di Bussaglia per Lupi, lo ferma Mezavilla. Di rimpallo ci prova Benedetti ma fallisce. Giallo per lui. La curva apprezza l’iniziativa di Di Gennaro che su punizione calcia, ma manda la palla alta. 30’ ammonito Caserta per lamentele: Diaw infastidisce Troest. L’allenatore gialloblù è finito nel mirino della tifoseria per le precedenti sconfitte. 38’ Luppi traversone su secondo palo. Esce Del Sole per Elia in secondo tempo. 50’ errore per De Gennaro che spreca la ripartenza di Cissé. Esce Di Gennaro entra Carlini. 64’ gol di Diaw che porta avanti i suoi, ben servito da Bussaglia approfitta di una palla persa da Calvano. Si chiude a catenaccio il Cittadella. Lo Stabia spera in un pareggio con l’entrata dell’esperto Canotto. Ammonito il 28 all’81’ braccio lungo su Benedetti. 88’ il guardalinee ferma Cissè per posizione irregolare. Nonostante i 5’ di recupero il risultato non cambia: finisce 0-1. Juve Stabia (4-3-3): Russo, Vitiello(K), Mezavilla(VK), Troest, Germoni, Di Gennaro, Addae, Calvano, Bifulco, Del Sole, Cisse. All.: F. Caserta Cittadella (4-3-1-2): Paleari, Mora, Adorni(VK), Perticone, Benedetti, Branca, Iori(K), Bussaglie, De Marchi, Luppi, Diaw. All.: R. Venturato.