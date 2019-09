Juve Stabia inizio B da incubo, sconfitta anche dal Pisa

CASTELLAMMARE DI STABIA È da incubo il ritorno in serie B della Juve Stabia. Dopo la sconfitta, immeritata, ad Empoli, i gialloblù di Caserta, alla prima al Menti, cedono anche al Pisa. Tanto da rivedere per il tecnico della Juve Stabia, che non è riuscito ancora a dare un’identità ai suoi, ma anche per la società con il ds Polito che, quest’oggi, alla chiusura del mercato, avrà il suo bel da fare per completare un organico. In avanti Cissé sembra predicare nel deserto, ancora una prova che sa’ di bocciatura per Rossi, evanescente nei minuti in campo al fianco della punta ex Benevento. In difesa l’unica certezza sembra essere l’ex Foggia, Tonucci, con Troest lontano parente del gladiatore ammirato a lungo lo scorso anno. A centrocampo tanta confusione, nel 3-5-1-1 di partenza, con Calò mai davvero in cabina di regia, ed Elia col freno a mano tirato costretto a rincorrere Lisi per tutto il campo. Meglio Germoni sulla corsia di destra. Di Gennaro, alle spalle di Cissé è il più propositivo, ma le gambe non reggono ancora il ritmo dei novanta minuti, e nella ripresa deve lasciare spazio a Canotto per l’arrembaggio finale. Il Pisa, sul fronte opposto, si presenta con 3-5-2 che regge bene l’onda d’urto e la veemenza degli stabiesi nelle prime battute, ed anzi confeziona una ghiotta occasione con Masucci (7′) che in spaccata centra la parte bassa della traversa anticipando anche Branduani.

LA PARTITA

Al 13′ la Juve Stabia protesta, ed a ragione, per la rete annullata a Di Gennaro. Sugli sviluppi di un angolo Germoni calcia dalla distanza, liscio di De Vitis e l’ex Cagliari irrompe da dietro anticipando l’uscita di Gori. Si alza la bandierina, tutto da rifare. Alla mezzora è il Pisa, invece, a passare. Punizione da trenta metri, Gaucher calcia un po’ a sorpresa, sulla palla c’è anche Minesso, e gela Branduani sul palo a sua destra. Caserta prova a mischiare le carte sul tavolo, inserendo Rossi in avanti e passando al 3-4-1-2. Al 25′ è notte fonda al Menti. Lisi, l’ex, parte dalla sinistra, si accentra e prova lo scarico centrale, irrompe Marconi, totalmente libero, e deposita alle spalle di Branduani. I gialloblù restano a zero punti dopo due giornate nonostante l’inferiorità numerica del Pisa per l’espulsione di D’Angelo. A fine gara Gianni Improta non ci sta: «Il gol annullato chiede vendetta, ed a negarcelo, guarda caso, è stato lo stesso arbitro che ci negò il passaggio del turno ai play-off a Bassano quattro anni fa. Coincidenze?…».