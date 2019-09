JUVE – SPAL RETE DI PIANJC E BIANCONERI IN VANTAGGIO NEL PRIMO TEMPO

In campo Juventus-Spal 1-0 LIVE, primo anticipo della sesta giornata. Con la presenza di oggi contro la Spal, Gianluigi Buffon diventa primatista assoluto per numero di presenze complessive, tra campionato e coppe, in squadre di club: sono 903, contro le 902 di Paolo Maldini. Buffon punta ora a un altro record, il maggior numero di presenze in serie A: è a 642 contro le 647 collezionate dalla bandiera del Milan.

I gol

Juventus-Spal 1-0 fine pt: 45′ Pjanic. La juventus ci ha messo un po’ a carburare, ma negli ultimi 15 minuti si e’ fatta sentire.

Juventus-Spal 1-0: 45′ pt, sulla respinta di Berisha, Khedira aggancia e appoggia a Pjanic: girata di prima che trafigge Berisha.

Le formazioni in campo

Bianconeri con Buffon; Matuidi, de Ligt, Bonucci, Cuadrado; Rabiot, Pjanic, Khedira; Ramsey; Ronaldo, Dybala. Spal con Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Reca, Murgia, Valdifiori, Missiroli, Sala; Petagna, Moncini.