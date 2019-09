JUVE LISTA CHAMPIONS PRIME SCELTE BIANCONERE PER SARRI

PRIME SCELTE PER SARRI

Tre giorni dopo la palpitante partita contro il Napoli, l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri è stato chiamato a fare scelte ben più difficili rispetto alla formazione da opporre alla squadra di Ancelotti. Se infatti non sarà stato facile lasciare in panchina per due giornate su due Paulo Dybala, figurarsi quanto il tecnico bianconero deve avere riflettuto con i componenti del proprio staff al momento di scegliere i due nominativi da lasciare fuori dalla lista per le sei partite del girone di Champions League.

Alla fine gli esclusi sono stati Mario Mandzukic e Emre Can. Nell’aria la scelta di non includere l’attaccante croato, che ha vissuto dalla panchina le prime due gare di campionato e che sembra ai margini delle gerarchie di Sarri, mentre il centrocampista tedesco ha perso la corsa a tre con Rodrigo Bentancur e Aron Ramsey.

Arrivato a parametro zero dal Liverpool nell’estate 2018, Emre Can è stato utilizzato con buona continuità da Allegri nella prima stagione in bianconero, al netto di una breve pausa a inizio 2019 a causa di un intervento alla tiroide. Ora però l’arrivo di altri due centrocampisti, lo stesso Ramsey e Rabiot, lo ha spinto in fondo alla “classifica di gradimento” di Sarri. C’è quindi un posto per il gallese, pur oggetto misterioso dell’estate della Juventus a causa di un infortunio che lo ha costretto a saltare le amichevoli precampionato.

Il terzo escluso dalla lista è ovviamente Giorgio Chiellini: il capitano della Juventus è stato operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Intervento perfettamente riuscito e tempi di recupero fissati in sei mesi.

Questo l’elenco dei giocatori che compongono la lista Champions della Juventus: 1 Szczesny; 2 De Sciglio; 4 De Ligt; 5 Pjanic; 6 Khedira; 7 Ronaldo; 8 Ramsey; 10 Dybala; 11 Douglas Costa; 12 Alex Sandro; 13 Danilo; 14 Matuidi; 16 Cuadrado; 19 Bonucci; 21 Higuain; 24 Rugani; 25 Rabiot; 28 Demiral; 30 Bentancur; 31 Pinsoglio; 33 Bernardeschi; 77 Buffon.

La Juventus farà il proprio debutto stagionale in Champions il 18 settembre alle 21 al “Wanda Metropolitano” contro l’Atletico Madrid. Nel girone anche Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca.