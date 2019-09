JUVE IN CAMPO CON RABIOT E RAMSEY SENZA HIGUAIN CON MATUIDI ESTERNO BASSO A SINISTRA

Emergenza terzini: ”Ma niente difesa a tre”

Assenti i calciatori Sandro Danilo De Sciglio gioca a sinistra Matuidi

Maurizio Sarri

La Juventus ospita la Spal nella prima sfida della 6^ giornata di Serie A. I bianconeri, secondi in classifica a -2 dall’Inter, sono reduci dalla vittoria in trasferta contro il Brescia. La squadra di Semplici, sconfitta in casa dal Lecce nel turno infrasettimanale, è ultima insieme alla Sampdoria a quota 3.