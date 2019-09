Istituto Marini-Gioia di Amalfi, ufficiale: si riparte lunedì 16

Ora è ufficiale. Le lezioni all’Istituto Marini-Gioia di Amalfi riprenderanno lunedì prossimo, ovvero 16 settembre. Ad annunciarlo è lo stesso istituto attraverso una nota:

“Lunedì 16 settembre le classi prime, nelle rispettive sedi, entreranno alle ore 08.30 e le restanti classi alle ore 9.30. A partire da martedì 17 settembre e fino a sabato 21 settembre le lezioni si svolgeranno, per tutte le classi, dalle 08.15 alle 11.15”.

Anche Amalfi, quindi, ha deciso di seguire la linea di diversi Comuni del salernitano, come Sapri, Vallo della Lucania, Centola, Vibonati, Torraca, Tortorella e Agropoli, i quali hanno posticipato l’inizio delle lezioni che era previsto inizialmente per l’11 settembre, al 16 settembre. Come vi avevamo anticipato, si paventava questa ipotesi anche in Costiera Amalfitana e, difatti, così è stato: diversi sono stati i Comuni nella Divina ad aver seguito l’idea, come Praiano e Positano. Ora si è aggiunta anche Amalfi. Le ragioni ruotano attorno in primo luogo al caldo, visto che la maggior parte degli istituto è sprovvista di aria condizionata, ed in secondo luogo al discorso turismo.