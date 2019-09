Intervista a coach Gigi Savarese, nuovo responsabile del settore giovanile della Polisportiva Vico Basket

È coach Gigi Savarese il nuovo responsabile del settore giovanile della Polisportiva Vico Equense Basket. Veterano del basket giovanile, coach Savarese ha allenato in tante società ed in tutte ha lasciato un bel ricordo. Lo abbiamo intercettato al palazzetto dello sport a seguito del primo giorno di allenamento per capire quali sono le sue prime impressioni:

Coach Gigi, un rientro per lei a Vico Equense, a casa sua. Quali sono le sensazioni?

Ho accettato Vico Equense per una serie di motivi ma te ne dico 2 in particolare:

1) dopo 20 anni di residenza a Vico, ho scoperto di non conoscere assolutamente il substrato sociale di questo territorio, per me, Vico in questi anni è stata solo la casa dove andavo a dormire ora voglio conoscere meglio le persone che giornalmente mi passano a fianco.

2) D opo aver portato la mia pallacanestro un po’ in giro (Miano, Vomero, Ponticelli, Ercolano, Castellammare di Stabia, Sorrento, Battipaglia) volevo regalare la mia arte ai ragazzi di Vico.

Che programmi ha la Polisportiva Vico Equense a livello giovanile per la stagione che sta per iniziare?

Per quel che riguarda i programmi giovanili della polisportiva, ci sarà un discorso agonistico con un gruppo di ragazzi 13/14 anni, seguiti dal mio amico Raffaele lo scorso anno e ora avrò io la responsabilità del loro percorso di crescita personale e sportiva (spero di riuscirci in entrambi gli ambiti). Avremo poi un ambizioso progetto di crescita nel settore minibasket che partirà dalla collaborazione che avrò con le scuole di Vico e di Moiano.

Tantissimi anni di carriera e ancora tantissimo entusiasmo, cos’è la Pallacanestro per lei?

Cos’è la pallacanestro? È un mezzo che permette di esprimerti. È un mezzo che se ben usato, ti rende capace di far crescere generazioni di ragazzi secondo quei valori che hai ritenuto giusti nella tua vita. È un mezzo che ti porta a contatto con tantissime persone nel cui confronto, puoi solo trovare occasioni di crescita e di apprendimento.

Vuole lanciare un messaggio?

Spero, per quest’anno, di offrire a tutti bambini e genitori, un prodotto soddisfacente alle loro aspettative, anzi, vi dirò di più, spero di sorprendere i bambini con giochi nuovi e accattivanti e cosa importante, convincere i genitori che la scelta che hanno fatto con l’affidarmi i loro figli, è stata la scelta più saggia che potessero fare, perché hanno affidato i loro figli a chi farà di ognuno di loro un’individualità unica e irripetibile e perché, ogni pomeriggio, prima di andarli ad incontrare avrà pensato ad essi. Certo non tutto ciò che offrirò sarà gratuito, ma richiederà in cambio tanto impegno, sacrificio e rispetto.

Auguriamo a coach Savarese le migliori fortune per la stagione che sta per iniziare.