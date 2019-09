Nuovo infortunio per Messi, salterà l’Inter in Champions?

Ancora problemi muscolari per Leo Messi. Ieri, il fuoriclasse argentino, nel corso del match casalingo contro il Villareal, è uscito al 46′ per problemi fisici. Non si conoscono ancora esattamente i tempi di recupero, ma, l’edizione odierna del Corriere dello sport, si sbilancia nel dire che la “Pulce” salterà la prossima partita di Champions League contro l’Inter, in programma mercoledì 2 ottobre alle 21.

Sicuramente una buona notizia per i tifosi nerazzurri, anche se gli spagnoli restano una squadra formidabile, zeppa di campioni.

Dal punto di vista umano non può che dispiacere. il Fifa Best player 2019 ha avuto un inizio di stagione complicato: dapprima un infortunio che gli ha fatto saltare qualche partita e adesso un nuovo problema alla coscia sinistra. L’argentino ha pure stretto i denti, ma poi alla fine del primo tempo ha dovuto alzare bandiera bianca facendo posto a Dembelè.

Nelle prossime ore scopriremo i tempi di recupero. Sicuramente i tifosi blaugrana, così come tutti gli amanti del bel calcio, dovranno ancora aspettare un po’ per vedere in piena forma il trio delle meraviglie composto da Messi, Suarez e Griezmann.

Secondo la stampa spagnola,Mundo Deportivo, invece il capitano del Barcellona salterà la prossima sfida di campionato con il Getafe per cercare di recuperare ed essere almeno convocato per la super sfida contro l’Inter.

Indipendentemente dalla presenza di Messi, la squadra di Antonio Conte sa benissimo che si tratta di una sfida proibitiva. Si pensi che al Nou Camp il Barcellona non perde addirittura dal maggio 2013, quando il Bayern Monaco di Heynckes (che avrebbe fatto il Triplete) calò il tris con Robben, Muller e l’autorete di Piquè.

Ad ogni modo i nerazzurri hanno il dovere di crederci, soprattutto dopo il pareggio interno contro lo Slavia Praga. Prima della Champions però ci sono altre 2 partite: Lazio stasera, Sampdoria sabato. Sfide tanto difficili quanto importanti per proseguire il cammino in campionato che finora recita 12 punti in 4 partite.