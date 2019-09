Incidenti per la pioggia con ciclomotori. Sulla SS. 163 fra Piano di Sorrento e Positano e sulla Ravello Chiunzi. In entrambi i casi i conducenti dei ciclomotori si sono feriti, il primo lievemente, per cui non è stato necessario il trasporto in ospedale, il secondo è stato trasportato col 118 all’Ospedale Costa d’ Amalfi. La pioggia ha coperto Positano e alcune zone della Costiera amalfitana, nel caso di ciclomotori provenienti dalla Penisola Sorrentina molti trovano la sorpresa della strada bagnata dopo alcune curve e quindi è facile perdere il controllo del ciclomotore. Informiamo per avvisare la cittadinanza per evitare rischi.