Incidente Varano: gravi le condizioni delle vittime

L’incidente di ieri mattina che ha avuto luogo nella galleria di Varano, non porta con sé notizie confortanti. Anzi, aumenta il bilancio di vittime e feriti, per lo più giovani, dovute ai sinistri di questa estate.

Infatti al bilancio dei feriti sono stati aggiunte 4 persone, di cui due gravi, entrambi ricoverati all’ospedale Cardarelli di Napoli: un 27enne di Vico Equense le cui condizioni non migliorano da ieri, ed un 33enne di Gragnano che ha perso un dito e rischia anche l’amputazione di una gamba. Tra gli altri, una ragazza stabiese ricoverata al San Leonardo di Castellammare di Stabia, è ferita ma non grave, ed un 40enne sempre di Castellammare che era alla guida di una delle due vetture coinvolte nell’incidente.

Per cause ancora incerte, due auto e tre scooter sono stati coinvolti in un impatto catastrofico. Le vittime alla guida dei due ruote sono stati sbalzati dalla sella delle loro moto, mentre il conducente di una delle due vetture è rimasto intrappolato nella vettura, ed è stato soccorso con l’intervento dei vigili del fuoco per poterlo asportare dal veicolo e condurlo immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo.

Sul luogo dell’incidente sono giunti, oltre ai vigili del fuoco ed ai medici del 118, anche la Polizia Municipale di Castellammare di Stabia ed i caschi bianchi stabiesi a bloccare il traffico. Forti le ripercussioni sulla viabilità per diverse ore.

Le indagini sono state invece coordinate dalla Polizia Stradale che ha prima ascoltato alcuni testimoni e poi ritirato i filmanti delle telecamere di sicurezza della stessa galleria, al fine di ricostruire la dinamica di questo grave incidente e poter attribuire le rispettive responsabilità.