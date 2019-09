Incidente a Seiano. Traffico in tilt fra Piano di Sorrento e Vico Equense . Ancora un incidente sulla SS 145, la strada che va verso la direttrice dell’autostrada A Napoli – Salerno a Castellammare di Stabia. L’incidente verso le 14 fra due auto all’incirca a Punta Scutolo, sul posto la polizia. Consigliabile deviare per Alberi , ma probabilmente per le 15 il problema dovrebbe essere risolto.