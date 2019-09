Incidente di Salerno, è di Cetara il 16enne morto. Ancora una tragedia in Costiera amalfitana

Incidente di Salerno, è di Cetara il 16enne morto nell’incidente che ha riportato all’alba Positanonews . Ancora una tragedia in Costiera amalfitana , la nostra mente viene rivolta all’altro lato della Costa d’ Amalfi, a Praiano. Ancora un giovanissimo ha perso la vita . Stravolta la cittadina ed il sindaco di Cetara Della Monica è stato al fianco dei familiari di S.V. tutta la notte .

Il giovane, stando a quanto si è appreso, stava rientrando a casa insieme ad un amico in sella ad uno scooter quando si sarebbe schiantato contro un altro mezzo in via Benedetto Croce al confine con Vietri sul Mare nei pressi del Llyod’s Baia Hotel.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi, i sanitari del 118 sono intervenuti velocemente e hanno trasportato il ragazzo all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ma non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello scontro.

L’amico 15enne anche lui originario di Cetara fortunatamente ha riportato solo qualche ferita superficiale.

Molto più profonda e dolorosa quella che si porterà dentro per aver vissuto sulla propria pelle una così immane tragedia.

Sconvolti i familiari del ragazzo e l’intera comunità di Cetara che conoscevano bene il 16enne.

Gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e per valutare se ci siano eventuali responsabilità.