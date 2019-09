Incidente galleria di Varano: chiusa la SS145. Quattro feriti in Ospedale. Caos da Sorrento a Castellammare

Caos da Sorrento a Castellammare di Stabia ( Napoli ) in termini di viabilità, a causa di un terribile incidente nella galleria di Varano. Violento impatto tra un ciclomotore, una moto e tre auto coinvolte: quattro feriti in ospedale. Gravi tre feriti a causa del tamponamento a catena di più vetture. Delle vittime portate d’urgenza al pronto soccorso del San Leonardo, almeno due sono in codice rosso. Suscita preoccupazione l’uomo sobbalzato violentemente dallo scooter sull’asfalto. La probabile causa dell’incidente è un sorpasso azzardato. Completamente distrutta una delle vetture i cui resti sono volati all’interno della galleria. Sul posto la polizia stradale per ricostruire la dinamica dello scontro, ed anche i vigili del fuoco. Traffico paralizzato sulla Panoramica in una domenica da bollino rosso mentre in molte famiglie sono in viaggio per raggiungere il mare. Intanto è stata disposta la chiusura della galleria in direzione Napoli. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco di Piano di Sorrento .