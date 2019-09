INCENDIO IN AZIENDA AD AVELLINO VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO PER I SOCCORSI E INTERVENTI

Incendio in azienda di Avellino. Prefetto: ‘Stato di emergenza’ L’Igs produce i contenitori in plastica per le batterie automobilistiche

Un violento incendio è divampato alla Igs, un'azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 13.30 nel piazzale esterno all'azienda dove erano state stoccate le produzioni. Non ci sono notizie di feriti o intossicati.