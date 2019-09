Impossibile a Positano ricevere tessere sanitarie e comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, una situazione divenuta insostenibile

Positano. Sono in molte le persone che stanno avendo problemi con la consegna delle tessere sanitarie? Ad esempio una positanese lamenta di non avere ancora ricevuto la tessera del figlio che risulta spedita il 3 luglio. In questi casi bisognerebbe rivolgersi all’Agenzia delle Entrate di Maiori dove verrà rilasciato un foglio sostitutivo in attesa del duplicato della tessera sanitaria. Ma ci troviamo di fronte al classico “cane che si morde la coda” perché il duplicato verrebbe spedito utilizzando gli stessi canale e, quindi, non arriverebbe mai a destinazione. Inoltre, la tessera sanitaria è indispensabile per chi deve effettuare un viaggio soprattutto all’estero poiché il cartaceo non viene più riconosciuto come valido. Addirittura sembra che sia gente che attende inutilmente da 13 anni, nonostante le ripetute richieste effettuate a Maiori. Ma la stessa situazione si verifica anche per altre importanti comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate compresi i rimborsi fiscali (quindi soldi dei cittadini), richieste PIN, avvisi bonari, ecc. A quanto pare ad interessarsene è la posta privata Nexive e bisognerebbe cercare di capire se non ricevono la posta proveniente dall’Agenzia delle Entrate oppure non effettuano consegne a Positano. Un problema che va risolto al più presto e, nel caso qualcuno fosse riuscito a trovare una soluzione invitiamo a renderla nota in modo da aiutare le altre persone che si trovano a vivere questo disagio.