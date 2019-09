Impeachment per Trump, bomba sulle Presidenziali USA del 2020 di Nancy Pelosi

Impeachment per Trump, bomba sulle Presidenziali USA del 2020 . Nancy Pelosi, speaker democratica della Camera, rompe gli indugi e annuncia l’avvio di una inchiesta formale di impeachment per il presidente Donald Trump. Una bomba lanciata sulla campagna elettorale per le elezioni presidenziali del novembre 2020 destinata ad essere forse la più divisiva della storia americana.

Trump viene accusato di aver cercato di “arruolare” un governo straniero al fine di ricevere un aiuto politico utile alla sua rielezione: quello di colpire il suo più probabile avversario alle urne, l’ex vicepresidente Biden appunto. Non solo: Trump è accusato di non aver voluto collaborare con il Congresso che chiedeva chiarezza sulla famigerata telefonata del 24 luglio scorso al leader ucraino Voldymyr Zelensky, quando almeno otto volte avrebbe chiesto di indagare per corruzione sulla società nel cui board sedeva il figlio dell’ex braccio dell’ex numero due dell’amministrazione Obama.

. “Il presidente deve essere ritenuto responsabile” per il “suo tradimento alla sicurezza nazionale e all’integrità delle nostre elezioni”, ha detto Pelosi in una breve dichiarazione rilasciata davanti alle telecamere di Capitol Hill, la sede del Congresso, dopo aver annunciato la decisione ai vertici dei dem.

Donald Trump aveva lasciato da qualche ora il Palazzo di Vetro e la sua amarezza viene espressa attraverso un tweet:

“Un giorno così importante alle Nazioni Unite, un così grande lavoro e un così grande successo, e i democratici deliberatamente dovevano rovinare e sminuirlo con altre breaking news, con la spazzatura di una caccia alle streghe. Che brutta cosa per il nostro Paese!”.

Ma le parole di Nancy Pelosi sono pesanti come macigni: “Le azioni del presidente hanno violato la costituzione. Nessuno è al di sopra della legge”. La prima carta che giocherà Trump sarà quindi quella di rendere pubblica la trascrizione del colloquio con Zelenski, per dimostrare che tra le mura dello Studio Ovale non si è consumato alcun tradimento.

Alternanza 2019 Liceo Marone Meta