Segnalazione di Maurizio Vitiello – ICRA Project, Centro Internazionale di Ricerca sull’Attore: 20° anno di attività.

ICRA Project, unico centro di formazione teatrale in Italia specializzato in Mimo Corporeo per attori, cantanti, danzatori e performer è al suo XX anno di attività.

I leaders dell’ICRA Project si dichiarano testimoni del ‘900 perché il XX secolo è, nel bene e nel male, la tradizione da trasformare e proiettare nel presente e nel futuro.

Per l’occasione l’ICRA Project prevede seminari e convegni in collaborazione con importanti istituzioni italiane e università, performance, presentazioni di libri e progetti sull’intero territorio nazionale rinsaldando, inoltre, la propria collaborazione con:

– Teatro Stabile Nazionale di Napoli,

– l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma,

– l’Istituto Feldenkrais di Milano,

– il Servizio Educativo del Museo Archeologico Nazionale di Napoli,

– il Museo Duca di Martina in villa Floridiana a Napoli

– Associazioni, teatri ed enti culturali dell’intera Penisola.

Il centro riapre le attività per l’anno accademico 2019/2020 relativo al biennio della Scuola di Mimo Corporeo a Napoli e per il semestre dell’Atelier di Commedia dell’Arte Contemporanea a Roma, con la direzione artistica e pedagogica di Lina Salvatore e Michele Monetta e la collaborazione dei registi Giuseppe Rocca e Giovanni Greco entrambi docenti all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma e con i docenti del calibro di Marco De Marinis, Edo Bellingeri, Roberto M.Danese, Gerardo Guccini, Antonia Lezza, Vito Di Bernardi, Mara della Pergola, tutti docenti in varie università italiane quali DAMS di Bologna, Università La Sapienza di Roma, Università Tor Vergata di Roma, Università di Urbino e di Salerno.

La SCUOLA DI MIMO CORPOREO, unicum nel suo genere in Italia, ha una forte componente formativa che, a partire dalla tradizione, va verso le pedagogie del Novecento relative a Maestri come, Decroux, Lecoq, Feldenkrais, Pagneux, mantenendo vivi i cardini del Teatro Moderno.

La scuola vanta il patrocinio e la collaborazione dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma, del DAMS di Bologna e delle Accademie di Teatro di Vilnius, di San Pietroburgo, di Las Palmas e dell’Università californiana Pomona College e dell’Università Javeriana di Bogotà e collabora attivamente con l’Atelier di Danza e Teatro RUDRA Béjart di Losanna e con l’Ecole International de Genève.

L’ATELIER DI COMMEDIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA è un punto di pura esercitazione per attori professionisti, clowns, studenti di teatro ed università. Si propone lo studio di aspetti e linguaggi quali maschera, danza rinascimentale, scherma, improvvisazione, studio di iconografie teatrali, voce e movimento secondo il Metodo Feldenkrais, canovacci, scenari e commedie distese tra ‘500 e primo ‘900.

Info: www.icraproject.it