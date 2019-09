HONG KONG RIBALTATA DALLA PROTESTA: Dopo settimane i primi successi

Non di certo una notizia di cronaca locale, ma non per questo meno importante. Che sta succedendo ad Hong Kong da settimane?

Molti italiani ancora non sanno, mentre la nostra economia ne sta in parte risentendo.

Inoltre le sorti di Hong Kong potrebbero essere decisive perfino per le presidenziali americane.

La situazione è complessa da analizzare, anche perchè le radici del problema sono varie e tutte di estrema importanza.

Conosciuta anche come la “Londra d’Oriente”, Hong Kong vive una situazione sociale, giuridica economica e finanziaria molto diversa da quella cinese. Le autorità della Cina, già da tempo peró, stanno violando le libertá e i diritti di cui gli Hongkonghesi godono dal periodo coloniale britannico.

Con dei primi scioperi e poi proteste sempre più agguerrite, centinaia di migliaia di giovani hanno alzato la voce lottato contro manganelli, gas lacrimogeni e una terribile censura.

Gli scontri recenti, sempre più violenti, hanno cambiato la natura delle proteste, rendendo chiaro lo stato di emergenza in forza dell’art.18 della Basic Law, costituzione di Hong Kong, che cita disordini interni “che mettono in pericolo l’unità e la sicurezza nazionale” e “sono fuori dal controllo del governo locale”.

Lo stato di emergenza, tra l’altro, comporterebbe vista l’eccezionalità del contesto, l’estensione delle leggi centrali alla regione speciale di Hong Kong.

Questo martedì sera, tramite un discorso in televisione, CARRIE LAM, capo dell’esecutivo di HK, si piega alle richieste dei protestanti che pretendevano il ritiro della legge sull’estradizione. Ma questa è solo la prima delle cinque richieste, ne mancano principalmente altre quattro:

-L’apertura di inchieste sulla violenza della polizia.

-Scarcerazione dei manifestanti.

-Sistema elettorale democratico.

-Rimozione dell’appellativo dispregiativo “rivoltosi” ai manifestanti.