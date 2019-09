Greta anche a Vico Equense per “Friday for future”

Vico Equense – Al Friday for future, ovvero la manifestazione pacifica globale a difesa dell’ambiente organizzata anche a Vico Equense per domani, venerdì 27 settembre, ci sarà pure l’Istituto Comprensivo Costiero. Il Friday for future è il movimento nato con Greta Thunberg, apartitico e inclusivo perché, “dobbiamo tutti essere uniti per il clima”. La manifestazione comincerà alle 10.30 in piazzale Giancarlo Siani. All’evento parteciperanno alcune classi della scuola primaria e la secondaria. Con striscioni, magliette colorate, slogan gli studenti daranno il loro forte segnale.