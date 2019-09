Grande successo degli atleti amalfitani nella seconda tappa del Trofeo Due Golfi 2019

Domenica scorsa, nel mare di Atrani, si è svolta la seconda tappa del Trofeo Due Golfi 2019. La manifestazione, organizzata dal Circolo Canottieri “A. Offredi Amalfi”, ha previsto due tipi di percorso: il primo destinato ai giovanissimi Under 14 per una lunghezza di 1.200 metri; il secondo riservato alle categorie Under 18, Open, Senior e Master della lunghezza di 6.000 metri. Tra i partecipanti i Canottieri Offredi di Amalfi, la Polisportiva San Michele di Amalfi, il Circolo Marina di Alimuri di Meta, la Lega Navale di Castellammare di Stabia, la Lega Navale Pozzuoli ed il Circolo Ilva di Bagnoli. Grande successo per gli atleti amalfitani della Polisportiva San Michele che ha visto classificarsi in buone posizioni vari atleti nelle diverse categorie. Il grande vincitore è stato sicuramente il rappresentante degli Under 18 Vincenzo Sicignano che si è classificato primo nella sua categoria ma ha ottenuto anche il tempo migliore tra i partecipante di tutte le altre categorie. Sicuramente una domenica da ricordare per Amalfi.