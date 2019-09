Gran Premio, trionfa la Ferrari. Bottas e Hamilton sul podio

La Ferrari vince dopo nove anni il Gran Premio D’Italia con Charles Leclerc “Il Predestinato”, seconda vittoria consecutiva del giovane pilota monegasco. Secondo Bottas, terzo Hamilton.

Un’esibizione emozionante per il francese che, partito in pole position, è stato per tutta la gara in testa con un finale entusiasmante, nel quale l’esponente della Ferrari è riuscito a mantenere la prima posizione e concludere in gloria.

Prestazione sottotono per Vettel in tredicesima posizione. Troppi errori commessi dal tedesco che ha scoperto il “nemico” in casa.