GP Singapore. Doppietta Ferrari. Vettel vince davanti a Leclerc

“Non so se era possibile fermare prima me, credo di no altrimenti il team l’avrebbe fatto. Ora a freddo capisco un po’ di più ma voglio spiegazioni per questa decisione, è stato molto difficile da capire in macchina”. Queste le dichiarazioni del pilota della Ferrari Charles Leclerc, secondo dietro il compagno di quadra Sebastian Vettel nel Gran Premio di Singapore. “Sono sicuro che questa decisione non è contro di me ma per il bene del team – ha aggiunto il monegasco ai microfoni di Sky Sport a proposito della strategia adottata ai box – Lo capisco e dovrebbe essere sempre così, fare doppietta era quello che volevamo e che il team merita. Però dentro la macchina è stato difficile accettarlo”. Leclerc alla fine si è complimentato con il compagno. “E’ la prima vittoria e mezza dopo quella del Canada, sono contento per lui – ha proseguito – Ora spero che la prossima gara possa andar bene per me”.