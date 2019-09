Governo Conte-Bis : il giuramento di Amendola con la dedica ad Angelo Vassallo

Sta giurando in queste ore il governo Conte-Bis, il no ministro degli affari UE, il napoletano Enzo Amendola, ha giurato con il pensiero rivolto ad Angelo Vassallo, sindaco di Pollica ucciso nel 2010 , ecco come si esprime Amendola sul suo profili Twitter :

Sono 9 anni da quando Angelo Vassallo è stato ucciso. Al tempo ero segretario del PD Campania, fu uno dei momenti più dolorosi della mia vita. Oggi per me è un giorno speciale, quando giurerò sulla Costituzione penserò anche a lui. Con disciplina e onore

Enzo Amendola, napoletano, 46 anni, dopo aver iniziato giovanissimo a occuparsi di politica, con una elezione a 16 anni come consigliere Ds presso la circoscrizione di Napoli centro del Comune, prima ancora di diplomarsi presso un liceo scientifico della città. Diventa responsabile esteri dei giovani Ds, poi responsabile per il mezzogiorno del partito.

Nel 2006 entra nella segreteria nazionale dei Democratici di Sinistra, per poi trasferirsi a Napoli a novembre dello stesso anno dove ha guidato la segreteria regionale dei DS campani.

Nell’ottobre del 2009 vince le primarie e diventa segretario regionale del Partito Democratico della Campania fino al febbraio del 2014.

Sempre nel 2009 entra in segreteria nazionale PD come coordinatore della Conferenza dei segretari regionali del PD.

Il 5 giugno 2013 viene scelto come Coordinatore dei segretari regionali nella Segreteria nazionale del PD dal Segretario “reggente” Guglielmo Epifani, carica che ricopre fino a dicembre 2013. Il 16 settembre 2014 viene nominato Responsabile nazionale del PD con delega agli Esteri nella 2º Segreteria “unitaria” del Segretario Matteo Renzi.

Il 29 gennaio 2016 è stato nominato sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale nel Governo Gentiloni.

Il 15 giugno 2019 viene scelto come responsabile nazionale agli Esteri del PD dal Segretario Nicola Zingaretti.

