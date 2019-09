Gli 80 anni di Batman, festa per un pipistrello a Napoli

Napoli, “Batman 80” è la mostra dedicata al Super eroe ideato da Bob Kane e Bill Finger e edito dalla DC Comics negli Stati Uniti che si inaugura oggi alla Biblioteca Nazionale in occasione delle Giornate europee del Patrimonio che resterà aperta fino al 28 settembre. Alla grande festa per Batman non poteva mancare la Scuola Italiana di Comix di Napoli: personaggi dei fumetti, disegnatori, fans dell’uomo pipistrello si ritroveranno dalle ore 10 alle 14 (solo oggi 22 settembre) nella grande sala di lettura della Biblioteca dove sono previsti happening, proiezioni e performance no stop, laboratori per i bambini e ragazzi. Allo speciale evento prenderanno parte il noto disegnatore Marco Castiello con un intervento live dedicato al super eroe ed i cosplayers dell’associazione Altanur tratti dall’universo narrativo di Batman, che accoglieranno gli ospiti.