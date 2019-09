Giovedì musei gratis per tutti: viva San Gennaro!

NAPOLI – Sono pronti i festeggiamenti per il Santo Patrono. Il 19 settembre, giorno in cui il Duomo di Napoli ospiterà i fedeli in attesa del miracolo di San Gennaro, ben 11 musei saranno aperti al pubblico gratuitamente. Dal Palazzo Reale al Museo Archeologico Nazionale, dal Castel Sant’Elmo alla Villa Pignatelli. Ai musei del capoluogo si aggiungono anche i principali siti archeologici dell’area flegrea, come Cuma, l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli e il Castello di Baia su proposta del Mibac.

(nella foto a corredo dell’articolo “San Gennaro repubblicano” opera del Maestro Armando De Stefano, esposto un tempo presso la chiesa della SS Annunziata di Vico Equense)

Elenco dei musei gratis

Palazzo Reale di Napoli

Piazza del Plebiscito 1.

Orario di visita: 09.00-20-00.

Museo archeologico nazionale di Napoli

Piazza Museo Nazionale, 19.

Orario di visita: 9.00-19.30.

Certosa e Museo di San Martino

Largo San Martino, 5.

Orario di visita: ore 8:30 – 19:30 (ultimo ingresso 18:30).

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli

Via Tito Angelini, 22.

Orario di visita: 9.30-17.00.

Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana

Via Cimarosa, 77.

Orario di visita: Museo, 8.30-17.00; Parco, 8.30-17.15.

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze

Riviera di Chiaia, 200.

Orario di visita: 8.30-17.00.

Palazzo Zevallos – Stigliano

Via Toledo, 185.

Orario di visita: ore 10 – 18 (ultimo ingresso alle 17:30).

Parco archeologico di Cuma

Via Monte di Cuma, 3 Pozzuoli.

Orario di visita: 9.00 – 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00).

Parco archeologico delle terme di Baia

Via Sella di Baia, 22 Bacoli.

Orario di visita: 9.00 – 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00).

Anfiteatro Flavio e Tempio di Serapide

Via Serapide, Pozzuoli.

Orario di visita: 9.00 – 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00).

Museo archeologico dei Campi Flegrei

Via Castello, 39 Bacoli.

Orario di visita: 9.00 – 14:20 (ultimo ingresso alle 13.00).