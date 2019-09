Giovani minoresi

In viaggio con interrail

Dalla Costa d’Amalfi all’Europa. Quattro ragazzi di Minori in Costiera amalfitana elian Giordano Alessio fiorillo Simone Gargano Piero salvestri

Hanno vinto il viaggio interrail per non lasciarli soli si sono aggiunti a loro spese Emanuele d uva e Andrea avellino per iniziare quest’ Avventura prima tappa Stoccolma Copenhagen Bruxelles Londra e per finire Barcellona

Grande soddisfazione per la comunità di Minori che gli augura un grande in Bocca al lupo per questa esperienza unica e un abbraccio virtuale dal web da Positanonews