Giornata Mondiale dei Migranti. Papa Francesco “No alla cultura dello Scarto”!

Oggi per la Chiesa è la Giornata Mondiale dei Migranti, ecco cosa ha detto a Roma Papa Francesco . “Dobbiamo avere un’attenzione particolare verso i forestieri, come pure per le vedove, gli orfani e tutti gli scartati dei nostri giorni”, così il Papa nella messa per la 105/a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Il Pontefice ha detto che “non si tratta solo di forestieri”, ma “di tutti gli abitanti delle periferie esistenziali che assieme ai migranti e ai rifugiati sono vittime della cultura dello scarto. Il Signore ci chiede di mettere in pratica la carità nei loro confronti” e “restaurare la loro umanità, assieme alla nostra, senza escludere nessuno, senza lasciare fuori nessuno”.

Papa Francesco ha celebrato la messa per la 105/a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. A piazza San Pietro si sono riuniti migranti di tutte le nazionalità. La messa presieduta è organizzata dalla Conferenza episcopale italiana in collaborazione con la Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale, che ha coinvolto anche “tutti coloro che si stanno impegnando pastoralmente a favore di migranti, rifugiati e vittime della tratta, in Italia e all’estero”, ha spiegato una nota. Hanno celebrato la messa con il Papa cardinali, vescovi e sacerdoti, come il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, il vicario di Roma, il cardinale Angelo De Donatis, il cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale, e monsignor Guerino Di Tora, ausiliare di Roma e presidente della Fondazione Migrantes della Cei.

“Contemporaneamente all’esercizio della carità, il Signore ci chiede di riflettere sulle ingiustizie che generano esclusione, in particolare sui privilegi di pochi che, per essere conservati, vanno a scapito di molti”, ha affermato Francesco. “Il mondo odierno è ogni giorno più elitista e crudele con gli esclusi. È una verità che fa dolore: questo mondo è ogni giorno più elitista, più crudele con gli esclusi – ha aggiunto citando il suo Messaggio per questa giornata – I Paesi in via di sviluppo continuano ad essere depauperati delle loro migliori risorse naturali e umane a beneficio di pochi mercati privilegiati. Le guerre interessano solo alcune regioni del mondo, ma le armi per farle vengono prodotte e vendute in altre regioni, le quali poi non vogliono farsi carico dei rifugiati prodotti da tali conflitti. Chi ne fa le spese sono sempre i piccoli, i poveri, i più vulnerabili, ai quali si impedisce di sedersi a tavola e si lasciano le ‘briciole’ del banchetto”.

“Come cristiani – ha aggiunto – non possiamo essere indifferenti di fronte al dramma delle vecchie e nuove povertà, delle solitudini più buie, del disprezzo e della discriminazione di chi non appartiene al ‘nostro’ gruppo. Non possiamo rimanere insensibili, con il cuore anestetizzato, di fronte alla miseria di tanti innocenti. Non possiamo non piangere. Non possiamo non reagire. Chiediamo al Signore la grazia di piangere, la grazia che converte il cuore davanti a questi peccati”.

Al termine della messa e della recita dell’Angelus, Papa Francesco, dopo aver salutato sul sagrato di San Pietro i cardinali, i vescovi e i sacerdoti presenti, è salito sulla ‘papamobile’ scoperta per fare il giro tra la folla dei fedeli in piazza. Giunto nei pressi del Colonnato berniniano sulla parte sinistra della piazza, è sceso dalla ‘jeep’ e ha assistito allo scoprimento, da parte di alcuni immigrati, del gruppo scultoreo in bronzo che raffigura un barcone con numerosi migranti di varie provenienze e periodi storici. Prima di risalire sulla ‘papamobile’, si è intrattenuto per alcuni istanti con l’autore dell’opera, lo scultore canadese Timothy Schmalz, che ha tra l’altro realizzato anche lo ‘Homeless Jesus’ che si trova in Vaticano, presso l’Elemosineria apostolica.

