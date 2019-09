Il giornalista e reporter americano Jared Dillingham tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana in un tour di cinque giorni

Il giornalista e reporter americano Jared Dillingham ha una grande passione per i viaggi e, appena il lavoro glielo permette, si regala qualche giorno in giro per il mondo a visitare i posti più belli. E tra i tanti tour non poteva mancare quello tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana. In soli cinque giorni Dillingham ha visitato Napoli, Capri, Sorrento, Amalfi, Maiori, Ravello e Positano. Posti veramente unici al mondo e che hanno conquistato il cuore del giovane reporter che magari già sogna di tornare e questa volta per una vacanza che duri più di cinque giorni.