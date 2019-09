Chi è Giaro Giarratana , l’influencer fotografato a Positano? Dalla suggestione delle casette bianche di Fornillo, all’ Incanto alla Spiaggia grande della perla della Costiera amalfitana , sono tantissime le foto instagrammate da Giarratana.

Capelli lunghi e ricci, che per praticità spesso racchiude in uno scomposto chignon, un piccolo piercing sul naso, super fisicato e uno sguardo che ammalia: ecco chi il modello italo-germanico Giaro Giarratana che dal 2011, anno in cui ha iniziato a pubblicare le sue primissime foto su Instagram, ha riscosso un successo planetario. La sua vita è un viaggio inesplorato, come ha spesso spiegato sul sito che recentemente ha deciso di aprire e che cura in prima persona, non solo con foto e video ma anche con frasi e annedoti dei suoi viaggi e dei suoi spostamenti in giro per tutto il mondo. Chi è Giaro Giarratana: la biografia Classe 1992, Giaro Giarratana è nato il 25 novembre in Italia: il padre è siciliano, di Canicattì, ma la mamma olandese, ed è per questo che il ragazzo vive ad Amsterdam dove lavora per un’agenzia di modelle e modelli e spesso per lavoro si sposta a Los Angeles, ma anche a Roma che considera un po’ la sua seconda città. Giarratana, fin da piccolo, ha sempre avuto delle giuste intuizioni che l’hanno portato, col tempo, a decidere di intraprendere dei grandi e importanti progetti di vita. Giaro Giarratana: da modello a influencer La vita di Giaro Giarratana si muove tra passerelle di alta moda e scatti per instagram, anche se spesso risulta essere impegnato ad aggiornare il suo sito che in pochissimo tempo gli ha regalato un grande successo. Proprio sul sito, che porta il suo nome e cognome, Giaro ha deciso di condividere non pezzi della sua vita quotidiana, bensì i suoi viaggi in giro per il mondo e gli sport all’aria aperta che pratica. Giarratana, infatti, è considerato un vero e proprio influencer di moda, e spesso si ritrova a dare consigli sul look e sul fashion style. Sarebbe singolo, ma qui in costa d’ Amalfi era accompagnato da una bellezza mozzafiato.