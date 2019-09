GIANPAOLO A RISCHIO PER ALTRA SCONFITTA MALDINI LO DIFENDE LA FIORENTINA ESPUGNA SAN SIRO

Milan-Fiorentina Montella al termine del match, vinto a San Siro contro il Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto l’allenatore della Fiorentina.

Partita perfetta “Perfetta no perché sul 3-0 abbiamo concesso qualcosa, però è una bella soddisfazione battere il Milan e batterlo a San Siro davanti a 50.000 spettatori”

La rivalsa di Montella “E’ una soddisfazione aver vinto e averlo fatto in questo stadio. Non è la vittoria più bella anche perché ho vinto solo questa in quindici partite (ride). Non ho nessuno spirito di rivalso verso il Milan era un’altra dirigenza. Abbiamo vinto una supercoppa riportato la squadra in Europa non ce l’ho davvero con nessuno è cambiato il disegno e io ringrazio sempre chi mi ha fatto lavorare”.