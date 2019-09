Giallo ad Ischia. Donna 80enne cade dal terzo piano e muore sul colpo, incidente o suicidio? I Carabinieri indagano

Ad Ischia Porto una donna di 80 anni, di origini tedesche, è caduta dal terzo piano di un edificio di via Leonardo Mazzella ed è deceduta sul colpo. Il corpo senza vita è stato ritrovato verso le 9.00 di stamattina nel cortile del palazzo. I carabinieri della compagnia di Ischia sono giunti sul posto per i rilievi del caso ed hanno aperto le indagini per accertare se si sia trattato di suicidio oppure di un incidente, forse a causa di un malore. Ora si attendono i risultati dell’esame autoptico che faranno luce sulla causa del decesso.