In Germania si celebra Fridays for Future

Oggi in Germania si celebra il Fridays for Future

.

In realtà si celebra l’abbandono dei combustibili fossili e cioé del carbone, del petrolio e di ogni combustibile di origine organica.

Tutti questi combustibili producono CO2 e altri inquinanti quindi incidono sull’atmosfera in modo significativo e sulla salute

Il mondo va verso l’elettrico, con energia prodotta da fonti rinnovabili.

In Inghilterra già oggi le colonnine elettriche superano le pompe di benzina.

In Italia peraltro la quota di energia elettrica da rinnovabili, cioé solare, eolico, idroelettrico e poco altro ha superato in giugno quelle prodotta dai combustibili fossili.

I combustibili fossili e tutto ció che produce CO2 appartiene al passato e dove non arriva l’elettricità, arriverà l’idrogeno, a sua volta prodotto dalla energia elettrica.

Il cambiamento sarà repentino perché a mano a mano che l’elettrico si affermerà, diventeranno evidenti i vantaggi della nuova tecnologia e pubblici gli studi sui danni prodotti dalla combustione.

E come per le sigarette vedremo circolare mezzi a combustione con la scritta:nuoce gravemente all’ambiente e alla salute.

I più bravi a gestire questa transizione arrecheranno meno danno all’ambiente, vivaranno meglio e con minori danni alla salute.

Gli altri quelli che continueranno a sostenere le vecchie tecnologie e a far circolare i mezzi a combustione, arrancheranno, e continueranno a far danno all’ambiente e a sé stessi.

Il futuro é questo noi possiamo solo scegliere da che parte stare

Sorrento. Raffaele Attardi