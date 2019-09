Vico Equense / Napoli Gennarino Esposito al Pizza Fest ecco che ha fatto E’ stato il Prosciutto Cotto Ferrarini l’ingrediente speciale che ha legato cinque pizze gourmet realizzate ieri sera nello show cooking dello chef stellato Gennaro Esposito al Napoli Pizza Village, in corso a Napoli fino al 22 settembre sul Lungomare Caracciolo. Esposito ha proposto ricette originali che hanno legato ai tradizionali ingredienti delle pizze tradizionali prodotti Dop come il pomodoro del Piennolo, il cipollotto nocerino,foglie di limone, porcini e finocchietto abbinate al Prosciutto Cotto Ferrarini e ad altre specialità cotte selezionate appositamente dallo chef.

E il Napoli Pizza Village è stato anche il luogo nel quale Ferrarini ha annunciato la sua offerta per il mondo delle pizzerie. Il Prosciutto Cotto Ferrarini, primo brand italiano a produrre prosciutto cotto senza polifosfati aggiunti, entra così nei menu delle più importanti pizzerie napoletane diventando l’ingrediente speciale per una pizza gourmet, inserita nei menu delle 45 pizzerie partecipanti. “Sono già alcuni anni che il mondo delle pizzerie si sta evolvendo – sottolinea Claudio Rizzi, direttore Marketing della Ferrarini – e si sta indirizzando verso un’offerta gourmet e di qualità. In questo contesto il nostro Prosciutto Cotto è sicuramente l’ingrediente ideale sia per le sue caratteristiche che per la notorietà e l’apprezzamento presso i consumatori italiani. Già molte pizzerie in Italia hanno scelto il Prosciutto Cotto Ferrarini e la partecipazione a questo evento ci consacra come partner per questo canale”. Lo storico marchio è oggi tra i leader sul mercato nazionale del prosciutto cotto, sia nel canale della grande distribuzione organizzata, sia in quello del dettaglio tradizionale, su tutto il territorio nazionale grazie ad una propria struttura distributiv